Tegenvaller voor de vaccinatiecampagne: België krijgt volgende week liefst 40.000 doses minder

Steven Van Gucht: “Recente stijging groten­deels te wijten aan terugkeren­de reizigers”

14:02 Nu de kerstvakantie voldoende ver achter ons ligt, is het opnieuw mogelijk om stilaan een beter zicht te krijgen op de evolutie van de besmettingscijfers. “In vergelijking met vele andere landen doen we het nog steeds goed. Maar de balans blijft fragiel”, zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Zo blijkt dat we ons opnieuw meer verplaatsen, wat de verspreiding van het coronavirus en varianten in de hand kan werken.