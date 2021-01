Tegenvaller voor de vaccinatiecampagne: België krijgt volgende week 40.000 doses minder

Weernieuws OVERZICHT. Sneeuwbui­en trekken over Vlaanderen. Blijft de sneeuw ook liggen?

14 januari Een winterse neerslagzone trekt vandaag langzaam over ons land. Het KMI waarschuwt bestuurders zowel voor regen als voor gladheid. “De komende uren wordt het kouder”, zegt weerman Frank Dubocage. “De regen zal wellicht overal in Vlaanderen geleidelijk overgaan in smeltende sneeuw of zelfs sneeuw.”