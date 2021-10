Tegenstrijdige verklaringen, een twijfelachtig pv en camerabeelden: agenten riskeren vervolging voor dood Jim Cooreman (36)

EXCLUSIEF HLN DOCU. De camerabeel­den die tonen wat er op weg naar de cel exact met Jim Cooreman (36) gebeurde

7:28 In de nacht van 25 op 26 oktober 2019 belt Lebbekenaar Jim Cooreman (36) de hulpdiensten. De man vraagt een ambulance, enkel de politie kwam. Enkele uren later ligt zijn levenloos lichaam in een politiecel in Dendermonde, de dokter kan enkel zijn overlijden vaststellen. VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws kregen zowel camerabeelden als verslagen en verhoren van Comité P in de zaak-Cooreman in handen. Daaruit blijkt dat bij die fatale nacht toch heel wat vraagtekens bestaan.