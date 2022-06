Technofestival in dorpskern zet spookstad Doel onder hoogspanning: “Nee, dit wordt géén Tomorrowland”

Het Antwerpse polderdorp Doel gaat in het verweer. Dit keer niet tegen havenbonzen, maar wel tegen het gelijknamige festival. In september moeten er een weekend lang pompende beats weerklinken. Dat is niet naar de zin van de meeste buurtbewoners, die de organisatoren voor de rechtbank willen slepen. “Een technofestival midden in een dorpskern, dat kan toch nergens?”