"Te weinig voorraad aan betaalbare kindermaskers"

"Niet alle maskers zijn geschikt voor kinderen", klinkt het bij Test Aankoop. "Nochtans is het belangrijk dat kinderen een goed passend masker dragen om de verspreiding van het virus te vertragen. Het kind moet comfortabel door het masker kunnen ademen, anders zal het eerder geneigd zijn het masker af te doen, wat uiteraard niet de bedoeling is. Bovendien bevelen de gezondheidsautoriteiten aan het masker na 8 uur gebruik of na 4 uur intensief gebruik te vervangen, of wanneer het nat of vuil is, wat bij kinderen sneller het geval zal zijn. Daarom is het eens te meer van belang dat ouders over voldoende geschikte maskers voor hun kinderen beschikken."