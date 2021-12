Te weinig geld voor Nationaal Veiligheidsplan van politiediensten, dat volgende week ingaat

Het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, dat al op 1 januari ingaat en de prioriteiten vastlegt voor alle politiediensten in ons land, dreigt een maat voor niets te worden. In dat plan werden onder andere de strijd tegen drugscriminaliteit en terrorisme en de verkeersveiligheid als topprioriteiten naar voren geschoven.

Het College van procureurs-generaal waarschuwt dat er te weinig middelen zijn om alle prioriteiten grondig aan te pakken. In de huidige situatie zullen de openbaar aanklagers “keuzes moeten blijven maken tussen de vastgelegde prioriteiten”, luidt het, bericht ‘De Tijd‘ woensdag.

De procureurs-generaal hekelen in een brief die op 13 december naar Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) werd gestuurd dat in het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan nergens "een formeel engagement terug te vinden is over de budgetten en de middelen die nochtans nodig zijn om alle vastgelegde prioriteiten af te handelen".

De procureurs-generaal hekelen ook het aanslepende probleem dat er geen apart budget bestaat voor de federale gerechtelijke politie, terwijl de politiewet daar wel in voorziet. "Dat is nodig om snel en met de nodige souplesse de prioritaire misdrijffenomenen aan te pakken, die in de praktijk steeds complexer, omvangrijker en tijdrovender worden."

Maar ondanks “herhaaldelijke verzoeken” om dat te regelen, is dat opnieuw niet voorzien in het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, betreuren de procureurs-generaal.

In een reactie benadrukt Van Quickenborne dat “het Veiligheidsplan nog in opmaak is en dat rekening gehouden wordt met de opmerkingen van de procureurs-generaal”. De minister wijst erop dat het aantal mensen er is gestegen. Er komt nog een vervolggesprek over de kwestie.