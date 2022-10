Te voet naar de bakker? Dat doet de Belg niet graag: nergens in Europa stappen zo weinig mensen korte afstanden

U gaat liever met de fiets naar de bakker? U stapt in de auto om naar familie om te hoek te rijden? Dan bent u lang niet alleen. Uit de VINCI-barometer, die 12.400 mensen in elf Europese landen bevroeg, blijkt dat de Belg het minst vaak korte afstanden te voet doet. Met 51% scoren we ruim onder het Europese gemiddelde van 66%. “Ook eerder onderzoek toonde al aan dat de Belg te vaak de wagen neemt voor kleine verplaatsingen”, zegt woordvoerder Stef Willems van Vias, het centrum voor verkeersveiligheid. “Of hij heeft net geïnvesteerd in een elektrische auto en zonnepanelen en denkt: ‘Ach, we brengen de kinderen wel met de auto naar school, ook al is het maar 800 meter’.”

Veilig op de fiets

In Nederland nemen mensen van alle Europeanen het vaakst de fiets voor kleine afstanden. Zij scoren 60%. Bij ons gaat het slechts om 26%. Maar áls we fietsen, doen we dat veilig en gaan we meestal goed verlicht de baan op. “Er wordt vaak gevloekt op onverlichte fietsers. Maar in ons land gaat ‘slechts’ 21 procent van de fietsers soms de weg op zonder lampjes of reflectors, het minst van alle bevraagde landen”, zegt Willems. De Britten scoren het slechtst, daar fietst liefst 60% zonder verlichting. Daarmee zijn ze Europees kampioen.

Quote 21% van de bestuur­ders parkeert af en toe op het fietspad. Zo brengen ze kwetsbare weggebrui­kers in gevaar. Dat is behoorlijk asociaal. Vias-woordvoerder Stef Willems

Behalve goed verlicht, zijn we ook relatief beschaafd. 39% van de fietsers beledigt wel eens een andere weggebruiker en daarmee liggen we slechts 2% boven het Europees gemiddelde. Automobilisten zijn dan weer heel wat minder hoffelijk. “21% van de bestuurders parkeert af en toe op het fietspad. Zo brengen ze kwetsbare weggebruikers in gevaar. Dat is behoorlijk asociaal”, zegt Willems.

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Bart Borgerhoff

Bange voetgangers

Naast goedverlichte fietsers, zijn Belgen bange voetgangers. Op Spanjaarden na, zijn voetgangers nergens anders zo bang om aangereden te worden wanneer ze oversteken aan een zebrapad. “Toch scoort onze infrastructuur best goed als we Europees vergelijken”, zegt Willems. “Natuurlijk zijn niet alle zebrapaden even veilig en zijn er nog moordstrookjes, maar een deel is ook perceptie.”

Ook de angst voor fietsers en steppers zit er stevig in bij de voetgangers. Liefst 79% zegt bang te zijn om aangereden te worden door een fiets of step. Alleen in Griekenland is die angst nog groter. “Dat is voor een deel terecht, want we zien steeds meer ongevallen met elektrische steps. Sinds 1 juli is het wel verboden om met een elektrische step op het voetpad te rijden, we hopen dat dit helpt.”

