“Te veel testen heeft ook impact op het milieu”: Brusselse minister van Volksgezondheid kop van Jut na ongelukkige uitspraak

“Het mag niet de bedoeling zijn om het aantal coronatests te verhogen, enkel en alleen om ze te verhogen. Dezelfde persoon meermaals testen zet de testcentra onnodig onder druk. Bovendien is er een impact op het milieu. Denk eens aan die grote berg afval.” De Brusselse minister van Volksgezondheid is kop van Jut na de uitspraken die hij eergisteren deed in de gezondheidscommissie. Ook N-VA was er als de kippen bij om Alain Maron (Ecolo) te hekelen. Die verdedigde zich nadien door te stellen dat zijn woorden uit de context gerukt waren.

Maron verwees ook naar de financiële kost van de tests. “Die tests worden wel terugbetaald, maar uiteindelijk is het de maatschappij die de rekening betaalt.”

CdH-parlementslid Céline Fremault wist niet meer wat ze hoorde. “Nu word ik kwaad, mijn excuses daarvoor. Als we iemand tien keer moeten testen moet dat maar. We hebben geen andere keuze. Zeggen dat dat een ecologische impact heeft, is op dit moment onaanvaardbaar. We stevenen op een ramp af.”

Pijnlijke montage

Haar partij maakte een pijnlijke montage van de controversiële uitspraak, gevolgd door de stevige repliek van Fremault. “Ons parlementslid springt uit haar vel wanneer ze de Brusselse minister van Volksgezondheid hoort verklaren dat het aantal tests niet de hoogte in moet vanwege de impact op het milieu”, staat er in het bijschrift.

Onder meer Theo Francken (N-VA) pikte het filmpje op. “Ecofundamentalisme in de regering of was dit gewoon een coronakoortsopstoot? Best dat hij zich nog even opnieuw laat testen”, luidde zijn oordeel. Ook zijn Brusselse partijgenote Cieltje Van Achter liet van zich horen. “Al sinds deze zomer vragen wij actie van minister Maron om de testcapaciteit te verhogen in Brussel. Nu verklaart hij zijn terughoudendheid... Hij vindt testen niet milieuvriendelijk. O.N.V.E.R.A.N.T.W.O.O.R.D.”

Maron benadrukte dat zijn uitspraken uit de context gerukt werden, het was immers een antwoord op de specifieke vraag van partijgenote Magali Plovie. Zij had weet van mensen die zich meermaals lieten testen en wilde weten of daar een limiet op stond.

“Ze vroeg ook of daar een gezondheidsrisico mee gemoeid was”, legt Maron uit. “Ik antwoordde dat de impact op de neus verwaarloosbaar was, maar dat mocht geen excuus zijn om iemand meermaals te gaan testen. Dat weegt immers ook op de sociale zekerheid. Betekent dit dat we het aantal tests gaan terugschroeven? Natuurlijk niet, zoiets zou ik nooit laten gebeuren. Kom dus niet zeggen dat ik een rem zet op het systeem vanwege het milieu.”