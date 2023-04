Te veel gedronken of foutje van de brouwer? Bier in verkeerd flesje zorgt voor verwarring

“Er was het afgelopen jaar inderdaad sprake van schaarste op de glasmarkt”, meldt Krishan Maudgal aan ‘Het Nieuwsblad’, directeur van de vzw Belgische Brouwers. “Maar die situatie is nu beter. En zelfs dan nog zou een brouwer niet bewust zijn bier in een flesje steken waarin een ander logo gegraveerd staat. Dat is dus zeker de reden niet.”

De oorzaak

“We moeten kijken naar wat er gebeurt met flesjes nadat die leeggedronken zijn”, zegt Maudgal. “Die komen aan in de brouwerij waar ze gecontroleerd en gesorteerd worden. Flesjes met barsten of stukjes af, gaan niet opnieuw in productie. Hetzelfde gebeurt met foute flesjes, in een bak zit er wel al eens eentje van een andere brouwer. Dan wordt het etiket losgeweekt én het flesje volledig gereinigd en gevuld”, legt de bierkenner uit in ‘Het Nieuwsblad’. Hij wijst er ook op dat de Nederlandse trappist La Trappe in een zelfde soort algemene fles zit als Tripel Karmeliet of Omer, met het verschil dat er wél een gravure in staat. “De machine zal die hier niet gezien hebben. Een foutje kan altijd gebeuren. En blijkbaar in twee verschillende brouwerijen”, klinkt het nog.