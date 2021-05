“Te snel te veel”: experts beseffen dat ze weer ‘pretbederver’ moeten spelen

Ze willen niemand met de vinger wijzen, en ze snappen heel goed dat we met z'n allen naar een meer zorgeloze zomer smachten - dat doen ze zelf ook, wees gerust - maar virologen en artsen houden hun hart toch stevig vast. In tegenstelling tot een hoop andere mensen sprongen zij gisteren géén gat in de lucht. “Pffff”, reageerde Jasperina Dubois, intensivist van het Jessaziekenhuis in Hasselt. “Het tijdsschema dat werd aangekondigd ligt in de lijn van de verwachtingen, maar festivals in augustus? Daar ben ik wel echt verwonderd over. Begin juli mag je vier mensen thuis ontvangen en een maand later sta je met duizenden op een wei. Dat is toch een groot verschil, niet? Het signaal dat nu gegeven wordt, is dat het virus weg is, terwijl het nog heel hevig circuleert."