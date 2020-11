Te land, ter zee en op het net: minister van Defensie wil tegen 2025 cybersoldaten in België

LIVE. Vlaanderen kocht al 1,1 miljoen sneltests - UZ Gent hervat vaccina­ties met Johnson & Johnson-vac­cin

19:01 Meer dan 500.000 mensen in ons land hebben reeds positief getest op het coronavirus. Het virus maakte ook meer dan 13.000 dodelijke slachtoffers. Maar er is ook goed nieuws: het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag is onder de 600 gezakt. En farmareus Pfizer laat weten dat zijn experimentele coronavaccin meer dan 90 procent effectief is in het verhinderen van Covid-19. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog.