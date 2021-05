Te koop: de keuken van Sihame. Inboedel van El Kaouakibi's JJ House onder de hamer

"Espressomachine, merk: Simonelli. Check. Vintage houten dressoir. Check. Zwarte koelkast, merk: Smeg. Check. Houten tuintafel, lengte: vijf meter. Check. Eucalyptusplant, mét pot, lengte: zes meter. Check." Anthony Bastin van veilinghuis Hammertime en zijn collega Ellen Hendrickx dwaalden donderdag tot diep in de middag rond in JJ House in de Antwerpse Reyndersstraat. Anthony met een inventarislijst in de hand. Ellen met een fotocamera én een dikke bundel stickers. Na goed drie uur zijn de twee rond. "330 kavels tel ik in totaal", zegt Anthony terwijl hij een blik op zijn lijst werpt. "Wat allemaal? Alles wat losstaat en aan de failliete vennootschap toebehoort, hebben we opgelijst. Bestek, planten, stoelen, tafels, whiteboards... Te veel om op te noemen eigenlijk. O ja, een industriële keuken - splinternieuw - staat er ook bij. (lacht)"