Taskforcebaas Dirk Ramaekers tempert verwachtingen Beke: “11 juli is beetje optimistisch”

14:34 Het stadscentrum van Luik was gisteren het toneel van zware rellen na een Black Lives Matter-betoging. Heethoofden keerden zich tegen de politie en handelszaken werden geplunderd. In totaal raakten 36 agenten gewond. Negen van hen moesten naar het ziekenhuis. Winkeliers en klanten beleefden bange momenten. “Ik zag in hun ogen dat ze hier waren om vernielingen aan te richten”, vertelt gerante Katia over de relschoppers aan RTL Info. Een tiental relschoppers is gearresteerd, aldus de Luikse politie. Vier van hen zijn minderjarig.