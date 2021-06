Taskforce ziet verschillen in vaccinatiegraad nog vergroten: eind juli 90 procent deels gevaccineerd in Vlaanderen, slechts 60 procent in Brussel

De federale taskforce Vaccinatie verwacht in zjin meest recente prognose dat de gedeeltelijke vaccinatiegraad einde juli is opgelopen tot ongeveer 90 procent van de volwassenen in Vlaanderen en 88 procent in Wallonië, maar slechts tot 60 procent in Brussel. Dat heeft Dirk Ramaekers op de wekelijkse persbriefing gezegd. Tegen half augustus moet de vollédige vaccinatiegraad in België oplopen tot 80 procent van de volwassenen.

De vaccinatiecampagne loopt nog altijd erg vlot in België. Met de kaap van 10 miljoen toegediende dosissen die deze week gerond werd, en een vaccinatiegraad van 70 procent van de volwassenen die overschreden werd, toonde de taskforce Vaccinatie zich vanmiddag over het algemeen erg tevreden. Ook het feit dat België bovenaan staat in de internationale rankings, stemt tot vreugde.

Op dit moment worden er honderdduizenden eerste dosissen per week gezet, waardoor de gedeeltelijke vaccinatiegraad in sneltempo oploopt, volgens de laatste cijfers tot 73,75 procent van de volwassen bevolking. Ook volgende week staan er nog veel eerste prikken ingepland, maar vanaf de week daarna zal dat onderdeel van de campagne zo goed als stilvallen. Reden is dat er dan massaal veel tweede dosissen toegediend moeten worden.

Het gaat zowel om tweede prikken van Pfizer en Moderna na de huidige golf eerste prikken, tweede dosissen AstraZeneca van mensen die op een termijn van 8 weken staan, én risicopatiënten en 65-plussers die hun interval zeer waarschijnlijk zullen kunnen inkorten (zie kader onderaan).

“Meest uitdagende groep”

Alles bij elkaar geteld gaat de taskforce Vaccinatie nu uit van een gedeeltelijke vaccinatiegraad van tussen de 80 en de 90 procent tegen het einde van de maand juli. Maar de verschillen die er vandaag al zijn tussen de regio's, zullen ook dan nog altijd bestaan, zo is de verwachting. Vandaag is 78,5 procent van de volwassen Vlamingen minstens deels gevaccineerd, 70,85 van de volwassen Walen en slechts 53 procent van de volwassen Brusselaars.

In de projectie van de taskforce zullen die cijfers over een maand opgelopen zijn tot 90 procent in Vlaanderen, 88 procent in Wallonië en slechts 60 procent in Brussel. “Sowieso komen we nu aan de meest uitdagende groep”, aldus Ramaekers, “namelijk de 18- tot 40-jarigen, waarvan we nog niet weten of zij zich in dezelfde mate als de ouderen zullen laten vaccineren.” Zeker in Brussel bestaat daardoor het risico dat er meer vaccins dan kandidaten zullen zijn, en dan vooral in een aantal gemeenten waar de vaccinatiegraad sowieso al erg laag is.

Iedereen zonder afspraak

Brussel merkt nu al op dat het enthousiasme voor nieuwe eerste prikken aan het afnemen is: open afspraakmomenten geraken veel moeilijker gevuld. Het gewest besliste daarom vandaag dat alle Brusselaars van 16 jaar of ouder zich vanaf volgende week donderdag, 1 juli, ook zonder afspraak kunnen aanmelden bij een van de tien vaccinatiecentra in het gewest. De afgelopen dagen waren er al enkele tests, en dit weekend is een afspraak voor het grootste vaccinatiecentrum, op de Heizel, al niet nodig. Dat wordt vanaf donderdag dus opengetrokken naar alle centra, bevestigt Inge Neven van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in Brussel bevoegd voor het vaccinatiebeleid.

“We zien dat niet alleen jongeren zich laten inenten, maar dat ook oudere leeftijdsgroepen, zoals dertigers of veertigers, zich alsnog aandienen. Ook voor die groep wordt het zonder afspraak blijkbaar makkelijk om zich te laten vaccineren”, aldus Neven.

80 procent volledig tegen half augustus

De vollédige vaccinatiegraad zal tegen half augustus opgelopen zijn tot 80 procent voor het hele land, voorspelt de taskforce, met ook hier grote verschillen tussen de regio’s. Gisteren ging Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke voor Vlaanderen uit van 83 procent volledig gevaccineerden einde juli.

Hogere levering Johnson & Johnson

Een meevaller in de campagne is dat Johson & Johnson een extra grote levering in het vooruitzicht heeft gesteld volgende week. Met 153.600 dosissen (184.320 geteld wanneer er telkens een extra dosis uit een flacon gehaald kan worden) zou het de grootste levering tot nu toe zijn. Die kan dan gaan naar de nog resterende jongeren op de Qvax-reservelijst die zich akkoord hebben verklaard een J&J-vaccin te krijgen, of naar de 41-plussers die nog niet gevaccineerd zijn en ingaan op de tweede ronde die dinsdag of woensdag in Vlaanderen start.

Risicopatiënten kunnen tweede AstraZeneca-prik waarschijnlijk vanaf volgende week zelf vervroegen De taskforce Vaccinatie bevestigde op zijn wekelijkse vragenronde dat de 65-plussers en risicopatiënten die nog op een intervaltermijn van 12 weken staan tussen hun twee AstraZeneca-prikken, die waarschijnlijk vanaf dinsdag of woensdag zelf zullen kunnen vervroegen naar minimaal 8 weken. Voorwaarde is wel dat de levering van 700.000 dosissen woensdag bevestigd wordt, de taskforce verwacht dat dinsdag te weten. “Maar het ziet er naar uit dat het zal lukken”, aldus Dirk Ramaekers. Op die manier zullen de risicopatiënten, toch sneller volledig gevaccineerd kunnen zijn. Vandaag is nog maar ongeveer 50 procent van hen dat. Concreet zullen de vaccinatiecentra door de grote levering extra afspraakmomenten met AstraZeneca kunnen openstellen, die mensen dan zelf kunnen inboeken. Wie dat wil zal dus een vroeger moment kunnen kiezen, afhankelijk van de beschikbaarheid. Dat kan door opnieuw in te loggen in het reservatiesysteem waarmee de afspraak voor de eerste prik werd bevestigd. U zal dan de keuze krijgen uw tweede afspraak te vervroegen naar een eerder moment. De taskforce vraagt om de afspraak zo veel als mogelijk zelf te herboeken, en enkel als dat niet lukt naar de helpdesk van het vaccinatiecentrum te bellen om uw afspraak te vervroegen. Meer details over de exacte werkwijze zal beschikbaar gesteld worden begin volgende week. Zeker in Vlaanderen zou de levering moeten volstaan om de tweede prik van AstraZeneca voor iedereen te garanderen. Momenteel moeten nog ongeveer 650.000 mensen een tweede prik krijgen. De verwachte levering van 529.000 dosissen voor Vlaanderen (gerekend aan 12 dosissen per flacon) en de stock van 135.000 dosissen moeten dus volstaan om iedereen naar voren te halen die dat wil. Bovendien volgen er in juli nog extra - kleinere - leveringen van AstraZeneca.