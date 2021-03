Taskforce Vaccinatie en Hoge Gezondheidsraad komen vervroegd samen over AstraZeneca-vaccin

Lo-Reninge Verwoesten­de brand in schrijnwer­ke­rij: door giftige rook moeten buren ramen en deuren sluiten

30 maart In de Ooststraat in Lo, deelgemeente van Lo-Reninge in West-Vlaanderen, woedt sinds dinsdagavond rond 19 uur een verwoestende brand. Een schrijnwerkerij staat in lichterlaaie en brandt volledig uit. De brandweer kan alleen vermijden dat het vuur naar andere gebouwen, twee metaalconstructiebedrijven, overslaat.