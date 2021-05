Taskforce Vaccinatie: “Bezorgdheid over leveringen J&J neemt week na week toe”

België heeft in totaal 1,4 miljoen vaccins van Johnson & Johnson besteld, goed voor even veel personen die daarmee volledig kunnen worden gevaccineerd. De vaccins zouden tussen april en juni worden geleverd, maar ons land heeft er nu nog maar 142.800 ontvangen en wanneer de rest arriveert is niet bekend. Vooral in de Verenigde Staten liggen er nog heel wat vaccins te wachten voor export.

Wekelijks overleg

"Een aantal batches is nog steeds niet vrijgegeven in het kader van een kwaliteitscontrole", stelt Ramaekers. "Er is wekelijks overleg om duidelijkheid te verkrijgen, maar we weten nog steeds niet meer over de komende weken. We proberen er zelf zo transparant mogelijk over te communiceren.”