Taskforce Vaccinatie benadrukt belang beide prikken: “Indiase variant doet ons race tegen de tijd lopen”

De delta-variant van het coronavirus, voorheen gekend als de Indiase variant, is aan een opmars bezig en doet ons een race tegen de tijd lopen. Dat zei Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce Vaccinatie, dinsdagmiddag op de persbriefing over de coronacijfers. Ze benadrukte daarom nogmaals het belang van volledige vaccinatie, met beide prikken voor die vaccins waarvoor dat nodig is.

De delta-variant, die mogelijk agressiever en besmettelijker is, zorgt ervoor dat de beoogde groepsimmuniteit van 70 procent omhoog moet, aldus Briat. "Twee dosissen van Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn daarom noodzakelijk. Pas dan ben je volledig beschermd tegen agressievere varianten van het virus", klinkt het. Ook één prik van het Johnson & Johnson-vaccin beschermt voldoende.

De taskforce Vaccinatie onderzoekt in dat licht momenteel ook hoe de risicopatiënten en/of 65-plussers die al een eerste AstraZeneca-prik kregen en een afspraak hebben voor de tweede prik twaalf weken later, die binnenkort toch al na acht weken kunnen krijgen. Meer nieuws daarover wordt in de loop van deze week verwacht.

"Het vaccin beschermt niet alleen jezelf, maar ook de volledige bevolking. Enkel zo kunnen we terugkeren naar een normaal leven", ging Briat verder. "We moeten allemaal samen mee mensen overtuigen om twijfelaars te laten vaccineren. Dat is niet alleen de taak van overheid, maar van iedereen die het vaccin al kreeg en het belangrijk vindt dat zijn of haar naasten ook beschermd zijn. Aan de vooravond van de herwonnen vrijheid moeten we dus actief de schouders blijven zetten onder de vaccinatiecampagne."

Afgelopen week werden er niet minder dan 890.000 Belgen gevaccineerd, een record in ons land. "Het is het resultaat van de grote mobilisatie. In de groep van de 55- tot 64-jarigen is inmiddels meer dan 80 procent gevaccineerd. Ook bij de 45- tot 54-jarigen zijn we op de goede weg: daar is al 57 procent gevaccineerd (sinds de laatste update al meer dan 60 procent, red.)", besloot Briat.

