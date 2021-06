Taskforce Testing wil geen coronaspeurhonden inzetten

Frank Raes en Filip Joos verzorgen commentaar bij ongevallen: BOB-campagne richt zich deze zomer op EK voetbal

7:08 De BOB-campagne richt zich deze zomer in eerste instantie op het Europees kampioenschap voetbal, meldt Vias institute. Beelden van verkeersongevallen in combinatie met commentaar van voetbalcommentatoren Frank Raes en Filip Joos moeten tot de verbeelding spreken en duidelijk maken dat drinken en rijden combineren gevaarlijk is. De campagne heeft de slogan “Mijn BOB is top”.