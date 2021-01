Taskforce krijgt garantie voor levering nieuwe vaccins: vaccinatieschema schuift met twee weken naar voren

Bij de start van de campagne werd er volgens Van Damme nog gevaccineerd “met één voet op de rem”. Maar de helft van de geleverde vaccins kon worden gebruikt, omdat men er zeker van wilde zijn dat er na 21 dagen een tweede prik voorhanden zou zijn voor de 150.000 bewoners van woonzorgcentra die al een eerste hadden gehad.

“Gisteren hebben we de bevestiging gekregen dat we de opzij gehouden vaccins wél mogen gebruiken”, aldus Van Damme. “We hebben nu immers voor het eerst de garantie dat we week na week hetzelfde aantal of zelfs méér vaccins zullen krijgen van Pfizer. Nu kunnen we uitrollen met een hogere snelheid.”

Versnelling

En die versnelling zullen we overal voelen. “We kunnen nu alle dosissen die we al hebben toedienen en meteen ook het personeel van de woonzorgcentra een eerste keer vaccineren voor het einde van deze maand”, aldus Van Damme. “Dat was eigenlijk niet voorzien. We schuiven alle programma’s op die manier ongeveer met twee weken naar voren. Het kan dus sneller. Dat is goed nieuws.”

De bewoners en het personeel van de woonzorgcentra krijgen hun tweede prik in februari. “Dan starten we ook met het ziekenhuispersoneel”, aldus Van Damme. “Tegen maart en april komen we dan aan de decentrale fase, waar de eerstelijnszones en de lokale besturen ingezet worden. De blauwdruk daarvoor wordt morgenavond voor de laatste keer besproken met de Taskforce en dan zijn de eerstelijnszones aan zet. Die zijn al ook al gecontacteerd. Er zijn al bezoeken geweest om te zien wat er mogelijk is. Ze zullen heel snel kunnen schakelen.”

De eerstelijnszones krijgen daarbij een zekere autonomie. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om twee vaccinatiecentra in te richten of om een leegstaande sporthal te gebruiken. “Er is vrijheid om dat in te richten”, aldus Van Damme. “Dat kan de komende maanden uitgetekend worden, zodat dit tijdig klaar is.”

Boost

Of het pas goedgekeurde vaccin van Moderna ook een stevige boost kan geven aan de vaccinatiesnelheid? “Dat zal traag gaan”, aldus Van Damme. “We zullen in januari waarschijnlijk 20.000 doses hebben en daar spring je niet ver mee. Vanaf februari zal dat toenemen. We zullen dan over een periode van twee of drie kwartalen (zes tot negen maanden, red.) in totaal twee miljoen vaccins krijgen.”

Van Damme is ook te vinden voor de bereidwilligheid van lokale besturen om zeven dagen op zeven te vaccineren vanaf een bepaalde fase. “Waarom niet? De jeugd zal dat appreciëren. De enige remmende factor hier kan het aantal vaccins zijn dat we voorhanden hebben. Dat moet volgen, ook van andere producenten.”