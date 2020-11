“Tante Maria zal altijd tante Maria blijven, en speculoos altijd speculoos”

Speculoos werd oorspronkelijk vooral in België en Nederland gemaakt en gegeten. Vandaag komt de lekkernij vaak op tafel met Sinterklaas, en dat was vroeger niet anders. Speculoos werd in de Nederlanden altijd gemaakt in de vorm van een pop, waarmee ook de herkomst van het woord verbonden is: het is verwant met het Latijnse ‘speculum’ (spiegel), omdat een speculaaspop het spiegelbeeld is van de afbeelding op de koekplank waarmee het gevormd wordt.