Tankstations luiden alarmbel: “We moeten boven de maximumprijs gaan of sluiten”

Antwerpse procureur geschokt door geweld uit gekraakte Sky-berichten: “Het gaat om barbaars geweld. Ook pakken geld springen in het oog”

Een jaar na de kraak van het versleutelde Sky ECC-netwerk zijn 276 nieuwe onderzoeken geopend, waarvan 229 dossiers in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 888 verdachten werden verhoord. De speurders hebben ook meer dan 90 ton drugs in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van 4,5 miljard euro, en geld en goederen voor een waarde van bijna 60 miljoen euro. De ontcijferde Sky-berichten tonen vooral ook zeer veel geweld. “Het gaat over barbaars geweld, en over verregaande intimidaties van personen en hele wijken”, zegt Antwerps procureur des Konings Franky De Keyzer.

14:32