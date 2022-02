Tanken opnieuw pak duurder: doorbreken brandstofprijzen eerstdaags symbolische 2-eurogrens?

Livios Vlaamse regering bereikt akkoord over betonstop: dit zijn de gevolgen voor je nieuwbouw­pro­ject

De Vlaamse regering heeft een akkoord gevonden over de betonstop. De bouwshift moet ervoor zorgen dat er tegen 2040 in Vlaanderen geen open ruimte meer wordt ingenomen. Eigenaars die hun bouwgrond zien omgezet worden in natuur- of landbouwgebied worden voor honderd procent vergoed. Wat zijn de gevolgen voor wie recent een stuk grond heeft gekocht? En zal de toekomstige schaarste de prijzen van percelen de hoogte in jagen? Bouwsite Livios klopte aan bij Kristophe Thijs van Confederatie van Immoberoepen (CIB).

