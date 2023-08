Tandartsenbond slaat alarm over onvoldoende opgeleide en frauderende tandartsen uit Roemenië

Bijna de helft van de nieuwe tandartsen die hier aan de slag zijn, doet dat met een buitenlands diploma - in de eerste plaats uit Roemenië. Dat leidt niet alleen op het vlak van ­talenkennis tot problemen. Volgens de Vlaamse tandartsenbond hebben de tandartsen met een Roemeens diploma in veel gevallen ontoereikende kennis van tandheelkunde.

Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse tandartsenbond, betreurt het dat patiënten dreigen terecht te komen bij een tandarts die weinig kaas heeft gegeten van de regelgeving en het correct gebruik van de nomenclatuur. “Het meest extreme is dat je belandt bij iemand die niets afweet van tandheelkunde. Het jammere is dat we weinig vermogen tegen incompetente collega’s. De Erkenningscommissie kan hun aanvraag niet weigeren omdat Roemenië tot de Europese Unie behoort. Daardoor worden diploma’s automatisch gehomologeerd. We kunnen hen hooguit een extra stage opleggen.”

Minderwaardige opleiding

Herrebout wijst ook op het hoge aantal mensen uit Noord-Afrika, in het bijzonder Tunesië, met een Roemeens tandartsendiploma. “We hebben weet van universiteiten in Roemenië waar je op korte termijn je diploma haalt maar nauwelijks de praktijk hebt beoefend en ook de theoretische kennis te wensen overlaat. Het is niet zo dat je daar voor 50.000 euro met een diploma buiten stapt, maar het is ook geen volwaardige opleiding.”

Herrebout dringt in het bijzonder aan op een taaltest. “De politiek weigert zo’n test. Zowel Maggie De Block als Frank Vandenbroucke weigerden die, en dat klagen we aan vanuit de Erkenningscommissie waarvoor elke tandarts in ons land moet verschijnen. Daarnaast zijn er ook twijfels over de gelijkwaardigheid van de diploma’s. Om incidenten met patiënten te verhinderen, moet de Vlaamse toezichtcommissie optreden.”

Volgens Federaal parlementslid Frieda Gijbels (N-VA), zelf tandarts-parodontoloog, staat de deur wagenwijd open voor fraude.

Vormen van fraude

Zo ontdekte het Riziv de afgelopen vijf jaar zeker 27 gevallen van ‘intentionele fraude’. Gijbels: “Het Riziv stelt in haar rapport dat niet alle aanwijzingen van fraude worden onderzocht, vermoedelijk door een gebrek aan personeel. Dus dat aantal is wellicht een onderschatting. Het gaat om drie soorten inbreuken: niet-uitgevoerde prestaties, niet-conforme prestaties waarbij bijvoorbeeld een niet of amper terugbetaalde esthetische ingreep werd gedaan maar bij het Riziv een wel fors terugbetaalde tandvulling werd aangegeven, naast overschrijding van de p-waarde. Dat gaat om het maximale aantal prestaties dat een tandarts per termijn mag verrichten. In sommige fraudegevallen is het menselijk niet mogelijk zoveel patiënten te behandelen. Daarnaast is het mogelijk dat tandartsen ingrepen aangeven die ze niet hebben verricht.”

Gijbels betreurt dat er geen orde van tandartsen bestaat die kan onderzoeken of er patiënten werden mismeesterd door tandartsen met buitenlandse diploma’s. “Ik wil een wetsvoorstel in die zin indienen en de beroepsgroepen zijn voorstanders. Maar de discussie draait rond een mogelijk gebrek aan transparantie zoals die ook bij de orde van geneesheren en dierenartsen wordt aangeklaagd. Maar zo’n beroepsorde kan ook een moderner, transparanter invulling krijgen.”

Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) spreekt van een “verontrustend signaal” en plant een overleg met de Erkenningscommissie.