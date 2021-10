Tal van Lidl-winkels dicht wegens staking

“In Limburg gaat het volgens BBTK-afgevaardigde Mary-Anne Smeets om minstens vijftien winkels die woensdagochtend gesloten zijn. Sommige andere kunnen slechts een halve dag de deuren openen, omdat er minder personeel is opgedaagd. Ook in de Kempen en in het Antwerpse zijn er winkels van Lidl gesloten. In Oost-Vlaanderen is de actie voelbaar in de Lidl-supermarkten van Deinze, Oudenaarde, Zelzate, Wondelgem, Gent (Rijhovelaan), Eeklo en Maldegem”, zegt BBTK-afgevaardigde Katrien Degryse. Het distributiecentrum van Gullegem is ook geblokkeerd.