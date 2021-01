Tachtiger overleed vijf dagen na coronaprik. Toch ziet expert geen reden om ons zorgen te maken: “In normale tijden zijn er ook altijd mensen die sterven”

Over de omstandigheden van dit overlijden is nog maar weinig bekend, zegt Ann Eeckhout, woordvoerster van het FAGG. “Wij zijn donderdagvoormiddag op de hoogte gebracht en en hebben beslist dit nieuws meteen mee te geven in ons wekelijks overzicht van bijwerkingen na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Wat de medische situatie was van de patiënt, welke medicijnen hij daarvoor nam en hoe hij reageerde na het krijgen van het vaccin... dat zijn onze experts nog aan het uitzoeken. Ook de huisarts van de betrokkene zal worden gecontacteerd. We moeten de vraag beantwoord zien of dit overlijden kon worden verwacht op basis van de gekende medische problematiek, of niet. Zo proberen we te achterhalen of er eventueel een link kan zijn met het vaccin zelf, of niet.”