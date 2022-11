Tabaksautomaten binnenkort verboden in horecazaken

De automaten verdwijnen binnenkort dus uit de horeca. Het ontwerp is een nieuwe stap in de strijd tegen tabak, nadat de voorbije jaren ook al de regels op tabaksreclame werden verstrengd.

In supermarkten mogen de automaten wel blijven, omdat ze er quasi volledig uit het zicht van de consument zijn gehaald. De automaten verbieden zou er net toe kunnen leiden dat de tabak weer zichtbaar aan de kassa wordt verkocht, is de redenering. Bovendien is er leeftijdscontrole mogelijk aan de kassa.

Het verbod treedt in werking 12 maanden na de publicatie in het Staatsblad, vermoedelijk ergens in 2024. De sector krijgt dus nog even de tijd om de toestellen te verwijderen.