Systeemfout bij “mijngezondheid.be” zorgt dat gegevens van vrouw beschikbaar werden bij tien andere patiënten

Via ‘Mijn gezondheid’ kun je al sinds enkele jaren je medische gegevens raadplegen. Na een bezoek aan je huisarts of een check-up in het ziekenhuis is het mogelijk om je persoonlijke dossier en medische informatie – zoals bijvoorbeeld MRI-scans – te bekijken. Met je elektronische identiteitskaart (eID) of via “itsme”, een digitale identificatiesysteem, is het mogelijk om je aan te melden op het gezondheidsportaal.