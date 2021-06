Systeem om gratis PCR-test aan te vragen als reiziger staat online, maar “geen enkele reden om te rushen”

Iedereen die in aanmerking komt voor een gratis PCR-test kan die vanaf vandaag aanvragen, maar er is geen reden om dat meteen te doen als dat niet echt nodig is. Dat zegt Frank Robben, hoofd van eHealth en ICT-dienst Smals. “De code die je ontvangt, is slechts tien dagen geldig, dus het heeft geen zin om te rushen en er al een aan te vragen als je het niet op heel korte termijn nodig hebt”, zegt Robben.

Elke Belg heeft recht op twee gratis PCR-testen om op reis te gaan als hij of zij nog niet de kans kreeg om zich volledig te laten vaccineren voor vertrek. Gisteren vertelde Karine Moykens van het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing dat het systeem om daarvoor een code aan te vragen vandaag al online zou komen, maar vanmorgen bleek dat nog niet het geval te zijn.

Wie naar de website www.mijngezondheid.belgie.be surfte kwam van een kale reis thuis. Sinds vanmiddag is het wél al mogelijk om je aanvraag te doen door onder ‘COVID 19 - Persoonsgegevens’ op ‘Een code voor een gratis of betaalde PCR test aanvragen’ te klikken. Alles zou nu vlekkeloos moeten werken, reageert Moykens.

Niet experimenteren

Ook Moykens waarschuwt meteen om niet met het systeem te experimenteren. “Vraag de gratis test alleen aan als je die ook echt nodig hebt op dit moment, want de code is maar tien dagen geldig. De meeste landen aanvaarden trouwens geen testen die ouder zijn dan 72 uur.”

Frank Robben, IT-manager van de federale overheid, bevestigde vandaag op de wekelijkse Q&A over de vaccinatiecampagne dat de twee PCR-tests vanaf vanmiddag aangevraagd kunnen worden, twee dagen vroeger dan voorzien. Hij vraagt eveneens met aandrang dat niet iedereen meteen zijn testen aanvraagt, aangezien ze maar tien dagen geldig zijn. “Alles staat live, je kan je code aanvragen, maar die is maar tien dagen geldig. Het heeft dus geen zin om nu al codes aan te vragen om ze bij te houden voor later, want dan ben je ze kwijt.”

De wettelijke basis voor de terugbetaling zou er pas maandag zijn, maar volgens Robben zal iedereen die dit weekend al een code aanvraagt, ook wel degelijk een gratis test krijgen, tenminste als je aan de voorwaarden voldoet.

Wie kan de codes aanvragen?

De codes zijn beschikbaar voor mensen die in België wonen, kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar, iedereen die nog niet uitgenodigd is of die minder dan 30 dagen geleden voor het eerst uitgenodigd is en iedereen die de gelegenheid nog niet heeft gehad om volledig te worden ingeënt (met alle doses van het vaccin). Wie zich niet wil laten vaccineren, heeft dus ook geen recht op twee gratis coronatests.

Je kan ook een betaalde test aanvragen op de site, bijvoorbeeld als je de twee gratis testen al hebt opgebruikt of er geen recht op hebt. Een activatiecode voor een gratis PCR-test is 10 dagen geldig. Een activatiecode voor een betaalde test is 30 dagen geldig.