Synthetische cannabis maakt opmars in ons land: “De ouders van gebruikers zijn doodsbang”

Synthetische cannabis rukt op in ons land. Scholen slaan alarm en het parket onderzoekt de nieuwe drugs nadat het zogeheten ‘sloth juice’ circuleert onder Antwerpse scholieren. En dat is niet zonder gevaar: zo zijn er in Duitsland vermoedens van 38 overlijdens die gelinkt zijn aan het gebruik ervan. “Het kan leiden tot psychoses, slapeloosheid of waanbeelden”, waarschuwt toxicoloog Jan Tytgat.