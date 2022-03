Swissport versterkt vrachtactiviteiten op luchthaven Luik

Swissport beheert nu in België zowat 76.000 vierkante meter opslagcapaciteit, ongeveer gelijk verdeeld over Luik en Brussels Airport. De overname “positioneert Swissport als een nog sterkere partner voor luchtvaartmaatschappijen en expediteurs in Luik en in België als geheel”, stelt de directeur voor continentaal Europa bij Swissport, Jan van Engelen. “Swissport zal blijven investeren in de ontwikkeling van haar vrachtactiviteiten als een strategische pijler in België en daarbuiten.”

BAS blijft in eerste instantie opereren als zelfstandig bedrijf, in een latere fase zullen de diensten worden geïntegreerd in die van Swissport. Het bedrijf breidt daarnaast ook uit in Nederland, met een extra luchtvrachtcentrum op de Amsterdamse luchthaven Schiphol.

Swissport is in België alleen nog actief met cargodiensten. De passagiersdiensten die het op Brussels Airport had, gingen in 2020 failliet.