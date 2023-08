Sven Pichal weet vandaag of hij langer in de cel moet blijven: partner zag hem achter glas in gevangenis, familie ging nog niet langs

Sven Pichal (44) verschijnt vandaag voor de Antwerpse raadkamer, waar de onderzoeksrechter beslist of de radiomaker in de cel blijft. In de gevangenis in Turnhout kreeg hij intussen bezoek van zijn partner in een afgesloten ruimte.

Woensdagochtend, rond een uur of 6, zal het Turnhoutse gevangenispersoneel Sven Pichal (44) in zijn cel wakker maken, waar hij een uur later wordt weggebracht naar het Vlinderpaleis in Antwerpen - zo’n 50 kilometer verder. Daar vindt in de voormiddag de raadkamer plaats, die zal beslissen of de radiomaker langer aangehouden blijft of vrijkomt onder voorwaarden. Aangezien de Antwerpse raadkamer - zij behandelen nog andere zaken woensdagvoormiddag - stevig kan uitlopen, zal Pichal ‘s ochtends bij vertrek gesmeerde boterhammen in een zakje meekrijgen.

‘Ziek’ melden

Sven Pichal zit sinds vrijdag opgesloten in de gevangenis, nadat hij een dag eerder in de boeien werd geslagen bij hem thuis. De radiostem, bekend van ‘De Inspecteur’, wordt verdacht van bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik. Hij kwam in het vizier als uitloper van een onderzoek dat startte begin deze maand. Volgens onze informatie is er in dit onderzoek nog sprake van minstens vijf andere individuele dossiers. Maar zowel het parket, Pichals advocaten als de burgerlijke partij Child Focus onthouden zich momenteel van commentaar.

Het is niet zeker of Pichal woensdagochtend de overstap maakt naar de rechtbank. Dat kan hij in principe weigeren, als hij zich bijvoorbeeld plots ‘ziek’ meldt. De kans is reëel dat Pichal met andere gedetineerden in de celwagen wordt vervoerd, iets wat hij mogelijk niet ziet zitten.

Gisteren heeft zijn advocaat Walter Damen het dossier voor het eerst kunnen inkijken en daarna zijn cliënt ingelicht, om zich voor te bereiden op de raadkamer.

Partner achter glas

In de gevangenis staat de radioman alvast onder ‘individueel regime’. Hij zit alleen in een cel en wordt om het kwartier gecontroleerd. Hij kan er wel tv kijken. Volgens onze informatie zag Pichal afgelopen zaterdag in een afgesloten ruimte zijn partner voor het eerst achter glas. Pichal mag drie keer per week een uur bezoek ontvangen in die ruimte. Zijn familie, die compleet uit de lucht viel, ging nog niet langs.

