Sven Pichal verdacht van bezit en verspreiden kinderporno. Broer reageert: “Er is een bom gevallen binnen onze familie. Boos zijn we niet, wel gekwetst”

“Zondagavond werden we samen met de rest van Vlaanderen verrast door het zware nieuws. Sindsdien is het voor mij allemaal een beetje een waas”, vertelt de oudste broer van radiopresentator Sven Pichal (44). Die laatste is aangehouden in een gerechtelijk onderzoek naar kinderporno en zit daarvoor sinds vrijdag in de gevangenis. Hoe verliep zijn arrestatie en hoe moet het nu verder? Dit is wat we ondertussen weten over de zaak.