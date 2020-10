Sven Ornelis schrijft open brief aan premier De Croo en krijgt antwoord: “Beslissing om de horeca te sluiten, is één van de moeilijkste uit mijn leven”

Radiopresentator Sven Ornelis deelde vanmorgen zijn ongenoegen over de beslissing om de horeca vanaf maandag te sluiten. Dat deed hij in een open brief op zijn persoonlijke blog ‘Would Be Chef’ . De brief was gericht aan premier Alexander De Croo en die schreef al snel een antwoord.

“Er moet me even iets van het hart”, zo stak Ornelis van wal in zijn brief. “Ik ben gisterenavond toch echt heel hard geschrokken van uw drastische beslissing om de horeca te sluiten voor vier weken. Alle cafés en restaurants moeten van u en uw regering op slot. In een begrijpelijke poging om de snelle opgang van het verschrikkelijke coronavirus opnieuw een halt toe te roepen moest u wel op één of andere manier kordaat ingrijpen. Maar de keuze die u hebt gemaakt om de volledige horeca te treffen valt zoveel mensen bijzonder zwaar.”

Volgens Ornelis is het sluiten van de horeca de meest onrechtvaardige maatregel. “Restaurateurs, maar ook cafébazen proberen, ondanks het feit dat het een sector is waar de marges heel klein zijn, ons allen de mogelijkheid tot ontspanning aan te bieden in de rat race van het bestaan”, schrijft hij. “Vandaag is een gitzwarte dag voor al deze harde werkers.”

Antwoord

Enkele uren later had De Croo een antwoord klaar. Hij contacteerde Sven Ornelis persoonlijk, zo schrijft die laatste op Twitter, waarop Ornelis de brief van De Croo eveneens op zijn blog deelde. In deze brief schrijft De Croo dat het hem bijzonder zwaar viel om de horeca te sluiten. “Het is één van de moeilijkste, zo niet dé moeilijkste beslissing uit mijn leven.” De premier geeft zelfs toe dat de horeca niet de grote schuldige is, en dat er Covid-situaties zijn die erger zijn. “Daarom noemde ik deze en de andere maatregelen“onrechtvaardig”. Dat wil echter niet zeggen dat onze beslissing zonder logica of zonder plan gebeurde. Integendeel”, aldus De Croo.

“De cijfers liggen hoger dan net voor de lockdown in maart. Dat is niet houdbaar. Als we nu niet ingrijpen, riskeren we binnen enkele weken chaos in onze ziekenhuizen. Onze volksgezondheid is in groot gevaar. De sluiting van de horeca is dus géén vingerwijzing naar de mensen die er werken. Het heeft helaas alles te maken met de wijde verspreiding van het virus vandaag en de aard van de sector. De horeca is gebouwd op contacten en vandaag is helaas elk contact er één te veel.”

De premier legt nog uit dat de federale regering steunpakketten voorziet, van in totaal 500 miljoen euro. Dat geld is bestemd voor iedereen die nu de deuren moet sluiten. “Ik heb de noodkreet van jou en de sector luid en duidelijk gehoord en ik hoop de rest van de bevolking ook, zodat iedereen, jong en oud, de komende weken extra zijn of haar best zal doen om het virus onder de knoet te krijgen”, besluit hij.