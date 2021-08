Sven Mary zal Abdeslam niét verdedigen in Parijs: “Ik pas voor terreurproces. Voor mijn twee kinderen”

“Natuurlijk heeft het geknaagd”, zegt hij over zijn beslissing dat hij zal wegblijven van het proces dat op 8 september start in Parijs. Dat proces zal acht maanden duren en gaat over de aanslagen in onder andere de concertzaal Bataclan en enkele Parijse cafés. Daarbij kwamen 130 mensen om en geraakten meer dan 350 anderen gewond. “Voor een strafpleiter is dat proces de finale van de Champions League”, zegt Mary. “Maar ik ga het niet doen. Ik heb dat deze maand op vakantie in Spanje beslist. Het was een weloverwogen beslissing. Abdeslam is intussen ook op de hoogte. Ik heb hem een brief geschreven om mijn keuze mee te delen.”