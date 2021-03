“Supporters en ouders die apengeluiden maken: niet reageren, denk ik dan”: ruim 1 op 3 jeugdvoetballers gediscrimineerd

Izegem Rechter aanvaardt videomate­ri­aal van Animal Rights niet als bewijsmate­ri­aal: uitbater slachthuis Verbist vrijgespro­ken voor dierenmis­han­de­ling

17:11 De rechtbank in Ieper heeft de uitbater van het slachthuis Verbist in Izegem vrijgesproken voor dierenmishandeling. De rechter aanvaardt het videomateriaal dat dierenrechtenorganisatie Animal Rights opgenomen heeft – waarop te zien is hoe runderen met stokken worden geslagen – niet als bewijsmateriaal. Het werd dan ook uit het dossier gehaald. Het slachthuis en de uitbater kregen wel een boete van 12.000 euro wegens inbreuken tegen de voedselveiligheid. De dierenrechtenorganisatie overweegt in beroep te gaan.