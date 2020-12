Superrijken uit hele wereld kopen dure villa's in Vlaanderen zonder belasting te betalen: “Dit is belastingontwijking”

Sint-Niklaas Politie verdedigt kordate arrestatie skaters: “Ze weigerden mondmasker te dragen en werkten onze mensen tegen”

11:14 Op sociale media is maandag een video viraal gegaan waarbij agenten van de politie Sint-Niklaas een skater op een nogal kordate manier vloeren en zijn moeder in de boeien slaan. Volgens woordvoerster Veerle De Vries zijn er aan de beelden ernstige feiten voorafgegaan. “De aanleiding was niet het feit dat die jongeren aan het skaten waren, wél dat ze geen mondmasker droegen en elke medewerking weigerden.”