Supermarkten roepen klanten op om terug alleen te komen winkelen: “Geen verplichting, maar warme oproep”

Het was Colruyt Group die woensdagmiddag de oproep lanceerde om opnieuw zo veel mogelijk alleen te komen winkelen. Het gaat dan specifiek om klanten in de winkels van Colruyt, OKay, Bio-Planet, Spar Colruyt Group en Cru. Op die manier willen ze de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken en ook de druk op het personeel vermijden.

“Met deze warme oproep naar onze klanten gaan we een stapje verder dan de huidige maatregelen”, zegt Marc Hofman, COO Retail van Colruyt. “Voor ons sluit deze beslissing aan bij de regels die nu al gelden in onze winkels en waarop iedereen - klanten en medewerkers - weer strikter moet toezien. We willen er op deze manier samen met onze klanten voor zorgen dat we de verspreiding van het virus verder helpen tegengaan. Daarnaast willen we zo ook de druk op onze medewerkers verminderen.”

Quote Al onze maatrege­len hebben uiteinde­lijk een doel: de gezondheid van onze klanten en medewer­kers vooropstel­len Marc Hofman, COO Retail van Colruyt Group

Medewerking

Colruyt benadrukt nogmaals dat klanten verplicht worden om een kar te nemen in de winkels. “Zo kan op natuurlijke wijze de anderhalve meter afstand gehouden worden. In kleinere winkels wordt het gebruik van trolleys wel toegelaten. Het aantal karren en trolleys wordt trouwens nog steeds beperkt zodat het principe van 1 klant per 10 vierkante meter gerespecteerd kan worden”, klinkt het.

De groep vraagt haar klanten om begrip en rekent op hun medewerking om de nieuwe, striktere maatregelen toe te passen. “We zullen onze klanten hier extra alert op maken via verschillende communicatiekanalen, zoals affiches in de winkel en sociale media”, besluit Hofman. “Al onze maatregelen hebben uiteindelijk een doel: de gezondheid van onze klanten en medewerkers vooropstellen.”

Volledig scherm © Photo News

Spreiden

Supermarkten Delhaize en Carrefour sluiten zich intussen bij de oproep aan.

Delhaize vraagt klanten ook om boodschappen zo veel mogelijk te spreiden. "Als het mogelijk is, kom dan niet allemaal 's morgens of 's avonds winkelen, maar kies momenten waarop het bijvoorbeeld wat rustiger is", zegt woordvoerder Roel Dekelver. "Op die manier kunnen we de grote drukte vermijden en de druk op het personeel verkleinen."

Bij Albert Heijn was de oproep om alleen te komen winkelen altijd al van kracht, luidt het. "We hebben al lange tijd regels opgesteld rond veilig winkelen, die staan op onze website en hangen op in onze winkels", vertelt woordvoerster Ann Maes. "Daar vragen wij nadrukkelijk om alleen te komen winkelen en om steeds een winkelkar te nemen.”