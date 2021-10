Superjackpot EuroMillions nog niet gevallen: dinsdag liefst 220 miljoen euro te winnen

Heusden-Zolder Ontplof­fing in chemisch bedrijf eiste leven van Yoeri (24): “Dat we hem niet meer tegen het lijf zullen lopen, valt ons erg zwaar”

21:14 De jongeman die donderdag om het leven kwam bij een ontploffing in het bedrijf Thermo-Clean in Heusden-Zolder, is de 24-jarige Yoeri Michels uit Boekt (Heusden-Zolder). Als leider bij de lokale Chiro was hij erg geliefd in de gemeente.