Superhete tortillachips zijn hot op TikTok (maar voedselinspectie haalt Takis uit de markt)

Meer dan 200 Belgen verblijven nog in Oekraïne: “We hebben vijf of zes keer opgeroepen om te vertrekken, maar sommigen wilden niet luisteren”

Buitenlandse Zaken heeft weet van zeker 276 Belgen en nauwe familieleden in Oekraïne. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) gezegd op een persconferentie van de regering. Evacuatie is niet mogelijk, maar Buitenlandse Zaken raadt landgenoten wel aan om het land te verlaten indien de omstandigheden dat toelaten. Intussen is de Belgische ambassade in Kiev wel moeten sluiten, meldt de RTBF.

1 maart