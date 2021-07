Superflitspaal ingezet in de strijd tegen verkeersovertreders

Muggen, muggen, muggen, ze zijn met uitzonder­lijk veel dit jaar: “Ik word óók zot van hun gezoem”

8:47 Ze zijn met gi-gan-tisch veel dit jaar, de kleinste vliegers die lijf en leden terroriseren met hun eindeloos gezoem en geprik. De volle laag die we nu krijgen had insectenkenner - entomoloog in het jargon - Peter Berx drie weken geleden al voorspeld. Hij deelt nu de kneepjes van zijn vak. Wat is de oorzaak van deze plaag? Zijn sommige muggen agressiever zijn dan andere? En hoe maak je je huis nu in hemelsnaam muggenvrij?