Stuifmeelseizoen 2021 start met pollen van els en hazelaar

TUI fly plant binnenkort eerste commer­ciële vluchten met Boeing 737 MAX na opheffing vliegver­bod

15 februari De Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly plant in de loop van de komende dagen en weken de eerste commerciële vluchten te kunnen uitvoeren met een Boeing 737 MAX. Het toesteltype mocht twee jaar lang niet meer de lucht in nadat het betrokken was bij twee kort opeenvolgende crashes.