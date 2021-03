Stuifmeelconcentraties van berk in de lucht nemen toe

Pollensei­zoen gestart met ‘tsunami aan stuifmeel’: “Hopelijk blijft het bij deze piek want anders ziet het er niet goed uit voor allergi­sche mensen”

4 maart Half februari is het stuifmeelseizoen van start gegaan met de pollen van de els en de hazelaar. Vorige week werd al meteen een recordpiek gemeten van ruim 4.500 stuifmeelkorrels per kubieke meter in Limburg. Pneumoloog-allergoloog Marc Piessens houdt alvast zijn hart vast. Hij hoopt dat het bij deze piek blijft en de rest van het seizoen ‘normaal’ verloopt, want anders ziet het er niet goed uit voor mensen die allergisch zijn.