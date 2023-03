“Studio 100 zet Plopsa-topman Steve Van den Kerkhof aan de deur”

Advocate Christine Mussche voerde de afgelopen maand een onderzoek naar de bedrijfscultuur bij pretparkgroep Plopsa en in het bijzonder die van CEO Steve Van den Kerkhof en zijn twee directeurs. Die zouden zich schuldig gemaakt hebben aan beledigingen, scheldpartijen en ‘strafmeetings’. De advocate kreeg haar opdracht van Studio 100, het moederbedrijf boven Plopsa nadat 45 anonieme getuigen verhaal deden in ‘De Tijd’. Vleesgeworden kwaad volgens veel van die getuigenissen: CEO Steve Van den Kerkhof. Die reageerde dat hij inderdaad veel eist en verwacht van zijn werknemers. Maar Van den Kerkhof benadrukte evenzeer dat hij zich niet herkent in de tientallen getuigenissen over pesterijen en angstcultuur.

Patroon

Het onderzoek van Mussche is gebeurd op vrijwillige basis, wat wil zeggen dat iedereen van het huidige en vroegere Plopsa-personeel die wou getuigen over goede of slechte werkervaringen, welkom was bij de advocate. De uiteindelijke opdracht van Mussche: een verslag maken om te kijken waar er een wiel was afgelopen. Of ze een rode draad kon vinden in de klachten, of er met andere woorden een patroon in zat. Naar verluidt heeft Mussche de bonzen van Studio 100 op voorhand duidelijk gemaakt dat haar verslag te nemen of te laten was - of ze nu graag zouden lezen wat daarin staat of niet.