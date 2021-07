Studio 100 gaat samenwerken met Duitstalige ‘Sesamstraat’

Belgische rechter bevriest half miljard van Kazachse overheid

5:18 In een gevecht over een olie­raffinaderij in Kazachstan staat meer dan een half miljard euro van de Kazachse overheid bevroren op een Belgische rekening. Een poging om dat geld via het hof van beroep in Brussel vrij te krijgen is eind vorige maand mislukt. Dat melden De Tijd en L'Echo vandaag.