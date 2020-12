Studie VUB: “Alleen rechtse partijen en politici zetten discriminerende boodschappen op sociale media in Vlaanderen”

Onze opinie. Internatio­naal staan Szájer en het regime van Orbán nogmaals (en deze keer letterlijk) met de billen bloot

Wat een politicus uitspookt in zijn privéleven doet er meestal niet doe. Maar er zijn momenten waarop het wel relevant wordt: als wat je predikt haaks staat op wat je doet, bijvoorbeeld. Afgelopen weekend was József Szájer, een Hongaars ex-Europarlementslid en vertrouweling van premier Victor Orbán, aanwezig op een seksfeestje in Brussel. Dat is niet alleen een flagrante overtreding van de coronaregels, in zijn geval is het ook het toppunt van hypocrisie.