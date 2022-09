Studie vergroening bedrijfswagens: meer elektrische wagens, minder C02, meer inkomsten

De vergroening van het bedrijfswagenpark die de Vivaldi-regering doorvoerde, heeft een positieve impact op de verkoop van elektrische wagens en de uitstoot van CO 2 , én ze levert een mooie duit op voor de schatkist. Dat blijkt uit een onderzoek door het Planbureau, waarvan een tevreden minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de resultaten heeft voorgesteld tijdens een bedrijfsstage bij autoproducent Volvo Car in Gent.

De hervorming die tot stand kwam onder aanvoering van minister Van Peteghem, kreeg in november vorig jaar definitief groen licht in de Kamer. De versnelde vergroening moet er komen door het fiscale voordeel op bedrijfswagens op fossiele brandstof vanaf 1 januari 2026 te schrappen. In de jaren daarvoor wordt de fiscale aftrek al beperkt. Er geldt een zogenaamde infasering vanaf 1 juli 2023, maar die is fiscaal pas van toepassing vanaf 1 januari 2025.

Emissievrije bedrijfswagens die voor 1 januari 2027 zijn aangekocht, geleased of gehuurd, blijven volledig fiscaal aftrekbaar, voor CO 2 -vrije bedrijfswagens die daarna nog worden aangeschaft, wordt de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk aan beperkt, tot 67,5% in 2031. Volgens het Planbureau zou de verkoop van benzine plug-inhybride voertuigen en elektrische bedrijfswagens ook zonder hervorming toenemen.

700.000 bedrijfswagens

Vanaf 2026 zouden de zaken in een stroomversnelling komen. Op dat moment wordt immers een sterke afname verwacht van de verkoop van benzine plug-inhybride voertuigen ten voordele van elektrische voertuigen. Het aandeel elektrische wagens in de verkoop van nieuwe bedrijfswagens stijgt na de hervorming snel tot boven de 50% en bedraagt nog voor 2030 meer dan 75%. Tegen 2040 zou de bedrijfsvoertuigenvloot bijna volledig elektrisch zijn.

Ook de uitstoot van CO 2 zou vervroegd beginnen af te nemen. Vandaag rijden er zowat 700.000 bedrijfswagens rond in ons land. Die zijn samen goed voor de uitstoot van 2,8 miljoen ton CO 2 per jaar - een vijfde van de uitstoot van het totale wagenpark.

De prognoses van het Planbureau tonen dat de vergroening van de bedrijfswagens snoeit in de uitstoot. Zonder hervorming zou de daling pas duidelijk inzetten na 2034. Met hervorming zal er reeds tussen 2026 en 2035 een duidelijk versnelde daling van de CO 2 -uitstoot plaatsvinden, met een piek van ongeveer 1 miljoen ton CO 2 op jaarbasis in de eerste helft van de jaren 2030.

Belastinginkomsten

De vergroening betekent ook goed nieuws voor de inkomsten van de overheid. Volgens het Planbureau zal de hervorming vanaf 2026 voor een toename zorgen van de jaarlijkse nettobelastinginkomsten met ongeveer 1 miljard euro. Dat geldt niet voor de jaren 2026 en 2031, omdat de inkomsten uit het bezit en gebruik van bedrijfswagens dan iets groter zijn dan de toename van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting.

“Als minister had ik met de hervorming van de bedrijfswagens een duidelijke doelstelling voor ogen. In tijden dat de klimaatcrisis maatregelen met impact vraagt, moest er een versnelling komen in de vergroening van ons wagenpark. Niet enkel om de luchtkwaliteit drastisch te verbeteren, maar ook om ervoor te zorgen dat elke Belg op termijn betaalbaar elektrisch kan rijden”, aldus minister Van Peteghem.

Hij is tevreden dat het Planbureau die ambitie ook vertaalt in prognoses en resultaten. “De vergroening van de bedrijfswagens is duidelijk de noodzakelijke kickstart richting een volledig fossielvrij wagenpark en een betere luchtkwaliteit. En dit alles zonder ons budgettair in nesten te werken”, besluit de CD&V-politicus.

