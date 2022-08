Studie toont aan dat auto-immuunziekten risico verhogen op hart- en vaatziekten

Ongeveer tien procent van de bevolking in welvarende regio’s zoals Europa en de Verenigde Staten heeft een of meerdere auto-immuunziekten. Voorbeelden van zo’n auto-immuunziekten, waarbij het immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen als vreemd aanziet, zijn reumatoïde artritis, psoriasis, systemische sclerose en diabetes type 1. Eerder onderzoek toonde al aan dat sommige van deze aandoeningen gepaard gaan met een hoger risico op hart- en vaatziekten, maar deze studies waren te kleinschalig om sluitende conclusies te trekken over de noodzaak van preventie van hart- en vaatziekten bij patiënten met auto-immuunziekten.

Grootschalig onderzoek

Daarom is een internationaal onderzoeksteam gestart met een grootschalig onderzoek. De wetenschappers zochten naar mogelijke verbanden tussen negentien van de meest voorkomende auto-immuunziekten en hart- en vaatziekten. Ze gebruikten daarvoor geanonimiseerde gegevens uit de Clinical Practice Research Datalink van het Verenigd Koninkrijk, goed voor 22 miljoen patiëntendossiers ofwel ongeveer een vijfde van de huidige Britse bevolking.

Cumulatief risico

Uit de resultaten bleek dat het risico op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten gemiddeld 1,56 keer groter was bij patiënten met auto-immuunziekten dan bij patiënten zonder. Het risico neemt bovendien toe naargelang het aantal verschillende auto-immuunziekten bij patiënten. Systemische sclerose, de ziekte van Addison, lupus en diabetes type 1 behoren tot de aandoeningen met het hoogste risico.

Groter dan gedacht

De onderzoekers toonden verder aan dat de groep van negentien auto-immuunziekten verantwoordelijk is voor ongeveer zes procent van de cardiovasculaire voorvallen. Het verhoogde risico is aanwezig in het hele spectrum van cardiovasculaire aandoeningen, gaande van meer klassieke hartproblemen die veroorzaakt worden door vernauwing van kransslagaders tot infectiegerelateerde hartaandoeningen, hartontsteking, klontervorming in hart en bloedvaten en degeneratieve hartaandoeningen. “De invloed van auto-immuniteit op de cardiovasculaire gezondheid lijkt dus veel groter te zijn dan oorspronkelijk gedacht”, stelt het onderzoeksteam.

Jonger

Een andere bevinding die de wetenschappers deden, was dat het bijkomende risico sterk verhoogt bij patiënten met auto-immuunziekten die jonger zijn dan 55 jaar. Dit lijkt er volgens de onderzoekers op te wijzen dat auto-immuunziekten een bijzonder grote rol spelen in het veroorzaken van vroegtijdige hart- en vaatziekten, met meer handicaps en een onevenredig groot verlies aan levensjaren tot gevolg.

Actie ondernemen

“We zien dat het verhoogde risico vergelijkbaar is met dat van diabetes type 2. Maar waar we voor diabetespatiënten specifieke maatregelen hanteren om hun risico op hart- en vaatziekten te verlagen, is dat bij patiënten met auto-immuunziekten niet het geval”, zegt hoofdonderzoeker Nathalie Conrad (KU Leuven). “Deze resultaten tonen aan dat we actie moeten ondernemen.”

De onderzoeksresultaten worden dit weekend op het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology gepresenteerd en is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.