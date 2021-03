Studie naar antistoffen levert geen aanwijzingen op dat scholen motor van epidemie zijn

Tussen begin december 2020 en eind januari 2021 had in België 12,4 procent van de leerlingen en 14,8 procent van het schoolpersoneel in de lagere school en in de eerste graad van het middelbaar onderwijs antistoffen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een studie van het gezondheidsinstituut Sciensano. “Onze studie vindt geen aanwijzingen dat scholen plaatsen zijn waar het virus zich meer verspreidt of meer kans maakt zich te verspreiden dan elders in de gemeenschap”, besluiten de onderzoekers.