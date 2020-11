Studie: “Coronavirus verhoogt kans op verminderde spermakwaliteit”

Het onderzoeksteam Femicare startte eind juni een studie op in samenwerking met het universitair ziekenhuis in Antwerpen (UZA), het medisch laboratorium Antwerpen (AML) en ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) waarbij bloed- en spermastalen van herstelde mannelijke Covid-patiënten tussen de 18 en 70 jaar oud werden onderzocht. De wetenschappers onderzochten zowel de genetische schade als de hoeveelheid sperma, de beweeglijkheid en de zwemkracht van de zaadcellen. Bijna de helft van de onderzochte stalen kwam van mannen jonger dan 35 jaar.

Uit de eerste resultaten, gebaseerd op 26 stalen, blijkt dat het coronavirus schade heeft aangericht aan het sperma. Wat het aantal zaadcellen betreft, gaat het om een daling van 10 procent van wat normaal mag aangenomen worden. Daarnaast zijn de morfologie en de beweeglijkheid aangetast. Ook is er sprake van DNA-schade. Dit zou allemaal van tijdelijke aard zijn, stellen de onderzoekers. Of er een link is met hoe zwaar een patiënt getroffen werd door het coronavirus, is momenteel nog een vraagteken.

Wetenschappers wijzen erop dat koppels met een kinderwens beter nog even wachten. Het kan immers tussen de 6 en 8 maanden duren vooraleer het sperma opnieuw normaal is. Of er risico’s zijn voor de foetus, is nog niet duidelijk. Daarvoor is langetermijnonderzoek nodig. Ook over de aanwezigheid van het virus in sperma en eventuele overdraagbaarheid tijdens seksueel contact zijn er nog geen resultaten.

Het team zet het onderzoek verder. Femicare vzw is daarom volop op zoek naar proefpersonen en doet een oproep aan mannen die besmet waren met het coronavirus. “Door een sperma-en bloedstaal te doneren zal worden nagegaan of u antistoffen heeft aangemaakt tegen het coronavirus en of het coronavirus uw spermakwaliteit heeft beïnvloed”, zo staat te lezen in een bericht van Femicare vzw. Het is geen pijnlijke of invasieve test.

