Studie bewijst oversubsidiëring van zonneparken

“Volledige transparan­tie staat centraal”, maar CEO Vlaamse Energiele­ve­ran­cier hult zich ook na faillisse­ment in stilzwij­gen

Nu de handelsrechtbank in Brussel officieel het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier heeft uitgesproken, is de vraag hoe het zover is kunnen komen. Oprichter en CEO van de Vlaamse Energieleverancier Stijn Lenaerts hult zich voorlopig in stilzwijgen. Nochtans poneerde hij in het verleden zijn ondernemingen als uitermate transparant op de energiemarkt. “Een eerlijk en duurzaam alternatief voor de wanpraktijken van de grote energieleveranciers”, zo klonk het eerder. Een portret.

8 december